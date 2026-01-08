Osmangazi Belediyesi’nden Lodosa Hızlı Müdahale — Bursa’da Ağaç Tehlikesi Önledi

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da saatte yaklaşık 80 km'ye ulaşan lodosa karşı Park ve Bahçeler ekipleriyle Nilüferköy, Dikkaldırım ve Demirtaş Sakarya'da hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:59
Osmangazi Belediyesi, Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos ve sağanak yağmurun yol açtığı olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin bir müdahale gerçekleştirdi.

Kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış ve rüzgar, saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşarak özellikle Osmangazi ilçesinde ağaç devrilmeleri ve dal kırılmalarına neden oldu.

Meydana gelen olumsuzlukların ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri derhal sahaya çıkarak gelen ihbarları değerlendirdi. Ekipler, Nilüferköy, Dikkaldırım ve Demirtaş Sakarya mahallelerinde hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek muhtemel tehlikelerin önüne geçti.

Gerçekleştirilen müdahaleler sayesinde yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamalar giderilirken, vatandaşlara güvenli bir ortam tesis edildi.

Ekipler, özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları lodos ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli olmaya davet etti.

