Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde

Kuşadası Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, KUTO'yu Ziyaret Etti

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası’na (KUTO) iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleştirildi.

Ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp de katıldı. Toplantıda, ilçenin asayiş durumu, trafik sorunları ve sahil kentlerinin ortak problemleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret kapsamında, KUTO Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Ticari Envanter Raporu da İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli’ye takdim edildi.

Serdar Akdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emniyet teşkilatının ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Akdoğan, Kuşadası’nın gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ise misafirperverlikleri için KUTO yönetimine teşekkür ederek, Kuşadası’nın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

