Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti; asayiş, trafik ve ortak çalışmalar konuşuldu, Ticari Envanter Raporu takdim edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:02
Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde

Kuşadası Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, KUTO'yu Ziyaret Etti

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası’na (KUTO) iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleştirildi.

Ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp de katıldı. Toplantıda, ilçenin asayiş durumu, trafik sorunları ve sahil kentlerinin ortak problemleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret kapsamında, KUTO Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Ticari Envanter Raporu da İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli’ye takdim edildi.

Serdar Akdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emniyet teşkilatının ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Akdoğan, Kuşadası’nın gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ise misafirperverlikleri için KUTO yönetimine teşekkür ederek, Kuşadası’nın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

KUŞADASI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ RASİM DEMİRELLİ KUŞADASI TİCARET ODASI’NA İADE-İ ZİYARETTE...

KUŞADASI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ RASİM DEMİRELLİ KUŞADASI TİCARET ODASI’NA İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi’nden Lodosa Hızlı Müdahale — Bursa’da Ağaç Tehlikesi Önledi
2
Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde
3
Ebru Ustası Hikmet Barutçugil Esenyurt’te Sanatseverlerle Buluştu
4
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi
5
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Yoğun Kar Yağışında Görev Başında
6
İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'ne Yeni Meydan Düzenlemesi
7
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. Yaşını Kutladı: 460 Milyon Yolcu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları