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Trump'tan Musk'a Vergi Uyarısı: Çok Daha Fazlasını Kaybedebilir

Trump, Musk'ın vergi düzenlemesini eleştirmesi üzerine, kaybettiği hakimiyetin çok ötesinde kayıplar yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:34
Trump'tan Musk'a Vergi Uyarısı: Çok Daha Fazlasını Kaybedebilir

Trump'tan Elon Musk'a Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Musk'ın elektrikli araç sektöründeki hakimiyetini kaybetmiş olmasından üzgün olduğunu ifade ederken, bu kaybın çok daha fazlasını kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vergi Düzeneği ve DOGE

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump, “Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştirerek, Musk’ın geçmişte danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu. Trump, “DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir.” şeklinde bir yorumda bulundu.

Musk'ın Sınır Dışı Edilmesi

Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruya Trump, “Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor.” yanıtını vererek konuyu kapattı.

Gazze'deki Gelişmeler

Trump, Gazze'de bir ateşkes beklentisi olduğuna işaret ederek, “Yakında olmasını umuyoruz ve gelecek hafta olmasını bekliyoruz. Esirleri geri getirmek istiyoruz.” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Gazze ve esirler hakkında görüşeceğini belirtti.

İran ve Uluslararası Başarılar

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına da değinen Trump, “Artık yok etme tanımlaması yapılabileceğini” ifade etti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) saldırının olduğu yere girmesine izin vermediğini belirtti.

Düzensiz Göçmenlere Eğitim

Trump ayrıca, “Timsah Alcatraz” olarak adlandırdığı yeni tutukeviden bahsederek, düzensiz göçmenlere burada biyoçalışmalarının nasıl önleneceği konusunda da dersler verileceğini dile getirdi. Özellikle, “Düz bir çizgide koşmayın. Böyle koşun.” diyerek, kaçış ve hayatta kalma ipuçlarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon...

ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ancak bundan "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" söyledi. Trump, Florida'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon...

ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ancak bundan "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" söyledi. Trump, Florida'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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