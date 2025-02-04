Trump'tan Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile Normalleşme Teklifi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşme önerisinde bulunacak. Bu teklifin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanması koşulu ile gelişeceği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan bilgilere göre, Trump'ın bugünkü toplantıda Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşmeyi destekleyecek bir öneri sunması bekleniyor. İsrail medyasındaki kaynaklar, ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda kararlılığını ifade ediyor.

Bu çerçevede, ABD'nin Netanyahu'ya ateşkes sürecini sürdürmesi karşılığında Suudi Arabistan ile normalleşme teklifinde bulunmasının yanı sıra, İran'ın nükleer programı konusunda söz sahibi olma fırsatı da sunacağı ifade ediliyor.

Netanyahu'nun, ABD ziyareti öncesinde koalisyon ortakları ile Suudi Arabistan ile normalleşme olasılıklarını görüştüğü ve bu konuda başarılı olabileceğine dair umut taşıdığı belirtiliyor. Başbakan'ın, koalisyondaki liderleri gerekli tavizleri vermek için ikna etmeye çalıştığı kaydediliyor.