DOLAR
35,96 -0,05%
EURO
37,14 -0,55%
ALTIN
3.252,44 0,09%
BITCOIN
3.666.929,05 -0,67%

Trump'tan Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile Normalleşme Teklifi

Trump, Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes karşılığında Suudi Arabistan ile normalleşme teklifinde bulunacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:07
Trump'tan Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile Normalleşme Teklifi

Trump'tan Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile Normalleşme Teklifi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşme önerisinde bulunacak. Bu teklifin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanması koşulu ile gelişeceği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan bilgilere göre, Trump'ın bugünkü toplantıda Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşmeyi destekleyecek bir öneri sunması bekleniyor. İsrail medyasındaki kaynaklar, ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda kararlılığını ifade ediyor.

Bu çerçevede, ABD'nin Netanyahu'ya ateşkes sürecini sürdürmesi karşılığında Suudi Arabistan ile normalleşme teklifinde bulunmasının yanı sıra, İran'ın nükleer programı konusunda söz sahibi olma fırsatı da sunacağı ifade ediliyor.

Netanyahu'nun, ABD ziyareti öncesinde koalisyon ortakları ile Suudi Arabistan ile normalleşme olasılıklarını görüştüğü ve bu konuda başarılı olabileceğine dair umut taşıdığı belirtiliyor. Başbakan'ın, koalisyondaki liderleri gerekli tavizleri vermek için ikna etmeye çalıştığı kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar, Münbiç'teki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
2
AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı
3
4 Şubat 2025 Gündem Özeti: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Heyecanı
4
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Denizli'de 66 Termal Pansiyona Kapatma Kararı!
6
Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!