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Trump'tan X'teki İlk Paylaşım: 'Amerika Geri Döndü'

Donald Trump, X'teki ilk paylaşımında 'Amerika geri döndü.' ifadesini kullandı ve güçlü bir Amerika vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:15
Trump'tan X'teki İlk Paylaşım: 'Amerika Geri Döndü'

Trump, X'teki Başkanlık Hesabından İlk Mesajını Yayınladı

ABD Kongresi'nde yemin ederek göreve başlayan yeni başkan Donald Trump, X platformundaki resmi başkanlık hesabı POTUS'u devraldı ve ilk paylaşımında "Amerika geri döndü" mesajını verdi.

Yemin Töreninin Ardından Beyaz Saray'a Geçti

Yemin töreninin ardından hemen geçiş işlemlerini tamamlamak üzere Beyaz Saray'a geçen Trump, burada başkanların X'teki resmi hesabını devraldı. Eski Başkan Joe Biden'dan devir aldığı bu hesap üzerinden yaptığı paylaşım, büyük bir dikkat çekti.

Güçlü ve Müreffeh Bir Amerika Vurgusu

Trump, ilk paylaşımında "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, önceki başkanlık dönemine ait görüntüleri içeren 35 saniyelik bir tanıtım videosu da paylaşımlarında yer aldı.

Videonun Görüntülenme Sayısı Hızla Artıyor

Trump'ın bu paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi. Ayrıca, Beyaz Saray'ın internet sayfasında Trump'ın parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ve aynı sloganın yer aldığı bir paylaşım da dikkat çekti.

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