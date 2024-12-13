Trump'tan Yaz Saati Uygulamasına Son Verme Çağrısı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasını sona erdirmek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasının ülke için büyük maliyet ve zorluklar getirdiğini ifade etti. Trump, "Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir." şeklinde konuştu.

ABD’de bazı Cumhuriyetçi senatörler, uzun bir süre yaz saati uygulamasının kaldırılması için Kongre'ye çağrıda bulundular. Yaz saati uygulaması bu yıl 10 Mart tarihinde başladı ve 3 Kasım 2024 tarihinde saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

Bu uygulama, 1. Dünya Savaşı'ndan beri farklı şekillerde uygulanmakta olup, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde zorunlu hale getirildi.