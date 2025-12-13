DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.841.705,46 0,11%

Trump: Tedmur (Palmira) Saldırısına "Çok Ciddi" Yanıt Verilecek

Trump, Tedmur’daki saldırıda 2’si asker 3 ABD vatandaşının öldüğünü belirterek DEAŞ’a "çok ciddi" yanıt verileceğini söyledi; Suriye İçişleri Bakanlığı uyarıların dikkate alınmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:07
Trump: Tedmur (Palmira) Saldırısına "Çok Ciddi" Yanıt Verilecek

Trump: Tedmur (Palmira) Saldırısına "Çok Ciddi" Yanıt Verilecek

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Suriye makamlarının tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde gerçekleşen saldırıda 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD’li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı şekilde, şu anda durumunun iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin de iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek."

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılarak Maryland’deki bir Amerikan futbolu maçına giderken basın mensuplarına kısa bir cevap vererek gazetecilerin "DEAŞ’a bir karşılık verilecek mi" sorusuna "Evet" dedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise saldırının, DEAŞ mensubu bir kişinin Tedmur kırsalında bir karargahın girişinde, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi sırasında düzenlendiğini teyit etti. Bakanlık sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki ortak güçlere önceden yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, bunun sonucunda gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, SURİYE’NİN TEDMUR (PALMİRA) BÖLGESİNDE 2’Sİ ASKER 3...

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, SURİYE’NİN TEDMUR (PALMİRA) BÖLGESİNDE 2’Sİ ASKER 3 ABD VATANDAŞININ HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRIYA İLİŞKİN, "BU, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’IN ABD’YE VE SURİYE’YE YÖNELİK BİR SALDIRISIYDI. SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA BU SALDIRI YÜZÜNDEN SON DERECE ÖFKELİ VE RAHATSIZ OLMUŞ BİR HALDE. BUNA ÇOK CİDDİ BİR YANIT VERİLECEK" DEDİ.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, SURİYE’NİN TEDMUR (PALMİRA) BÖLGESİNDE 2’Sİ ASKER 3...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak
2
Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi
3
TEM Otoyolu'nda Tipi: Gerede Mevkiinde Kar Etkili
4
Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı
5
Söke'de Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı — Aydın 247 Bin Tonla 3. Sırada
6
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
7
Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama