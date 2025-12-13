Trump: Tedmur (Palmira) Saldırısına "Çok Ciddi" Yanıt Verilecek

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Suriye makamlarının tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde gerçekleşen saldırıda 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD’li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı şekilde, şu anda durumunun iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin de iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek."

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılarak Maryland’deki bir Amerikan futbolu maçına giderken basın mensuplarına kısa bir cevap vererek gazetecilerin "DEAŞ’a bir karşılık verilecek mi" sorusuna "Evet" dedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise saldırının, DEAŞ mensubu bir kişinin Tedmur kırsalında bir karargahın girişinde, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi sırasında düzenlendiğini teyit etti. Bakanlık sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki ortak güçlere önceden yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, bunun sonucunda gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, SURİYE’NİN TEDMUR (PALMİRA) BÖLGESİNDE 2’Sİ ASKER 3 ABD VATANDAŞININ HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRIYA İLİŞKİN, "BU, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’IN ABD’YE VE SURİYE’YE YÖNELİK BİR SALDIRISIYDI. SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA BU SALDIRI YÜZÜNDEN SON DERECE ÖFKELİ VE RAHATSIZ OLMUŞ BİR HALDE. BUNA ÇOK CİDDİ BİR YANIT VERİLECEK" DEDİ.