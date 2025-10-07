Trump: Türkiye'nin Gazze Ateşkesi Çabaları Belirleyici

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin Gazze'de ateşkes için kritik rol oynadığını ve anlaşmanın sağlanacağından emin olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 00:30
Trump: Türkiye'nin Gazze Ateşkesi Çabaları Belirleyici

Trump: Türkiye'nin Gazze Ateşkesi Çabaları Belirleyici

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanması için önemli rol oynadığını söyledi.

Açıklamanın detayları

Trump, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." dedi.

ABD Başkanı, ateşkes planının hayata geçirilmesinde Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin de "çok önemli katkılar" sağladığını belirterek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

Trump ayrıca, İsrail'in planı olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini söyleyerek, anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği