Trump: Türkiye'nin Gazze Ateşkesi Çabaları Belirleyici

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanması için önemli rol oynadığını söyledi.

Açıklamanın detayları

Trump, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." dedi.

ABD Başkanı, ateşkes planının hayata geçirilmesinde Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin de "çok önemli katkılar" sağladığını belirterek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

Trump ayrıca, İsrail'in planı olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini söyleyerek, anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını vurguladı.