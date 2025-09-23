Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin değerlendirmelerini Truth Social hesabından paylaştı. Trump, Rusya'nın askeri ve ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını savundu.

Açıklamanın Detayları

Trump, Rusya'nın kısa sürede kazanabileceği iddia edilen bir savaşın 3,5 yıldır sürdüğünü ve halen kazanılamadığını belirterek Rusya için "kağıttan kaplan" nitelemesinde bulundu.

Trump'ın değerlendirmeleri arasında şu ifadeler yer aldı:

"Bence Ukrayna, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle savaşıp ülkesinin tamamını geri kazanabilecek bir pozisyonda. Ukrayna ülkesini eski haline getirebilir ve kim bilir belki de daha da ileri gidebilir."

Trump, NATO'nun desteğine sahip Kiev'in, savaşın başladığı zamanki sınırlarına dönmesinin çok mümkün olduğunu vurguladı ve Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya büyük ekonomik sıkıntılar içinde. Şimdi Ukrayna'nın harekete geçme zamanı. Her halükarda, her iki ülkeye de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'da birçok bölgede insanların savaşa ilişkin doğru bilgilere sahip olmadığını ve uzun benzin kuyruklarının bulunduğunu öne süren Trump, ABD'nin Ukrayna'nın yararlanabilmesi için NATO'ya silah satmayı sürdüreceklerine işaret etti ve açıklamasını "Herkese iyi şanslar." sözleriyle tamamladı.