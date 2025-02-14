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Trump: Ukrayna'nın NATO'ya Girişi Savaşın Ana Nedeni

Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebeplerinden biri olduğunu belirtti ve Çin ile ilişkilerinin iyi olacağına inandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 04:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 04:03
Trump: Ukrayna'nın NATO'ya Girişi Savaşın Ana Nedeni

Trump'ın Açıklamaları: NATO ve Çin

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimalinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, savaşın sebeplerine ve ABD-Çin ilişkilerine dair önemli değerlendirmeler yaptı.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği ve Savaş

Trump, Ukrayna'ya NATO üyeliği yolunun açılmasının, Moskova'nın savaşa müdahil olmasının kritik bir nedeni olduğunu ifade etti. Savaşın sona ermesi için her iki tarafın da belirli adımlar atması gerektiğini belirten Trump, Ukrayna'nın daha fazla "taviz" vermesi gerektiğini ima etti. "İlk günden beri Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce, Ukrayna'nın bir NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde ifade ettiler. Savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum." diyerek, es kısıtlamalarına dikkat çekti.

Çin ile İyi İlişkiler

Trump, ayrıca ABD-Çin ilişkileri konusuna da değindi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk başkanlık döneminde Kovid-19 öncesinde iyi ilişkiler kurduğunu kaydetti. "Bence Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacak. Şi ile çok iyi anlaşıyordum, ta ki Kovid-19 olayına dek. Çin'in dünyada önemli bir aktör olduğunu düşünüyorum ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmemize yardımcı olabileceklerini umuyorum." dedi.

Nükleer Silahlar ve Askeri Harcamalar

İlk başkanlık döneminde nükleer silahsızlanma konusunda adımlar attığını hatırlatan Trump, "Şi, çok güçlü bir nükleer güç inşa ediyor. Şu anda Rusya ve ABD'ye çok yakın değil ama yakında olacak." ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca askeri harcamalar hususunda, "Bu yıl askeri harcamalarımız 900 milyar dolar. Harcamalar birbirimize karşı değil, daha iyi amaçlar için kullanılmalı." vurgusunu yaptı.

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