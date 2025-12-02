Trump: Uyuşturucu Satan Herkes 'Saldırıya Uğrayabilir' — Venezuela Hedefte

Trump, uyuşturucu şebekelerine kara saldırılarının yakında başlayacağını, Venezuela'nın hedef alınabileceğini ve ülkeye uyuşturucu satan herkesin hedef olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:53
Trump: Uyuşturucu Satan Herkes 'Saldırıya Uğrayabilir' — Venezuela Hedefte

Trump: "Kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir"

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı ve açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 2 saatten uzun süren kabine toplantısı sonrası konuştu. Toplantı sonrasında kabine üyeleriyle birlikte yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonların kapsamının genişletileceğini duyurdu.

Kara saldırıları ve Venezuela'ya yönelik mesaj

Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı artan sert tedbirler sinyali vererek, "O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi (Venezuela) topraklarına da saldırı yapacağız" dedi. Uyuşturucu şebekelerine yönelik kara operasyonlarının, bulundukları yerden bağımsız olarak yürütüleceğini söyledi ve "Belirli bir ülkeden veya herhangi bir ülkeden gelirlerse gelsin fark etmez, kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Venezuela için, "Venezuela çok kötü davrandı. Hapishanelerini ülkemize boşaltıyorlar. Uyuşturucu satıcılarını, bağımlıları, istemediğimiz insanları gönderiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve Nobel iddiaları

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine değinen Trump, "Dokuzuncu savaşı sona erdirmeyi umuyorum. Her savaş için Nobel Barış Ödülü almalıyım ama açgözlü olmak istemiyorum" dedi. Ayrıca, 78 ülkenin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinden onur duyduğunu belirterek, "Neredeyse 100 ülke tarafından aday gösterildim ama ödülü alamadım. Sorun değil, birçok hayat kurtardım" ifadelerini kullandı.

İran, Orta Doğu ve bölgesel dinamikler

İran'ın nükleer kapasitesine yönelik politikaların bölge güvenliğini etkilediğini söyleyen Trump, "İran korku faktörü açısından çok geriledi. Artık Orta Doğu'nun zorbaları değiller. Irak da çok farklı bir yer haline geldi" yorumunu yaptı.

Elon Musk ile ilişkisi

ABD'li iş insanı Elon Musk ile ilişkisine dair gelen soruya Trump, "Tekrar arkadaş olup olmadığımızı bilmiyorum ama sanırım iyi anlaşıyoruz. Herkesi elektrikli araba almaya zorunlu kılmadığım için aramızda gerginlik olmuş olabilir" yanıtını verdi.

Savunma Bakanı'nın değerlendirmesi

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı karşıtı operasyonlarda ilerleme kaydedildiğini bildirerek, "Şu anda saldırı düzenleyecek tekne bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kısa bir ara verdik" dedi.

TRUMP: "KİM OLURSA ÜLKEMİZE UYUŞTURUCU SATAN HERKES SALDIRIYA UĞRAYABİLİR"

TRUMP: "KİM OLURSA ÜLKEMİZE UYUŞTURUCU SATAN HERKES SALDIRIYA UĞRAYABİLİR"

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Uyuşturucu Satan Herkes 'Saldırıya Uğrayabilir' — Venezuela Hedefte
2
Gürsu'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Selami Uludağ, AFAD, UMKE ve İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
3
Ankara Gölbaşı'nda Yüzlerce Kilo Et Ürünü Boş Arazide Bulundu
4
Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: Üniversite Çevresinde Binin Üzerinde Kişi Sorgulandı
5
Başakşehir'de Restoran Yangını: 13 Katlı Siteyi Duman Sardı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
6
Yunanistan Çiftçi Eylemi İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'nı Kapattı
7
Hakan Fidan Brüksel'de Marta Kos ile Görüştü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde