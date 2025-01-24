Trump ve Bukele'den Yasa Dışı Göç ve Çetelerle Mücadele Görüşmesi

Trump ve Bukele Yasa Dışı Göç İçin İş Birliği Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yasa dışı göçün durdurulması ve ulusaşırı çetelerin çökertilmesi konularını masaya yatırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşme, bölgedeki güvenliği sağlama amacı taşıyor. Trump ve Bukele, yasa dışı göçle mücadele etmek ve çetelerin etkisini azaltmak için birlikte çalışmanın yollarını değerlendirdi.

Görüşmenin önemli bir noktası olan Bukele, Trump tarafından bölgedeki liderliği ve "batı yarı küredeki diğer milletlere örnek teşkil etmesi" nedeniyle övüldü. Bu görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.