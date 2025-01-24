DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Trump ve Bukele'den Yasa Dışı Göç ve Çetelerle Mücadele Görüşmesi

Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile yasa dışı göç ve çetelerle mücadeleyi ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:28
Trump ve Bukele'den Yasa Dışı Göç ve Çetelerle Mücadele Görüşmesi

Trump ve Bukele Yasa Dışı Göç İçin İş Birliği Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yasa dışı göçün durdurulması ve ulusaşırı çetelerin çökertilmesi konularını masaya yatırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşme, bölgedeki güvenliği sağlama amacı taşıyor. Trump ve Bukele, yasa dışı göçle mücadele etmek ve çetelerin etkisini azaltmak için birlikte çalışmanın yollarını değerlendirdi.

Görüşmenin önemli bir noktası olan Bukele, Trump tarafından bölgedeki liderliği ve "batı yarı küredeki diğer milletlere örnek teşkil etmesi" nedeniyle övüldü. Bu görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
İstanbul'da El Kaide Üyeliğinden Hükümlü 2 Kişi Yakalandı
4
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
5
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
7
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği