Trump ve Harris Arasındaki Oy Farkı 1,3 Puan Düşerek kritik Bir Eşik Geçti

Trump ve Harris Arasındaki Oy Farkı Azalıyor

ABD'de yapılan son anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü.

Anket Sonuçları

The Cook Political Report tarafından derlenen verilere göre, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için son 60 günde 15 anket yapılmış. Bu anketler, mevcut siyasi durumu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi ve Harris'in Yükselişi

Önceki anketlerde, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmeden önce Trump ile aralarında ortalama 2,7 puan fark bulunuyordu. Ancak Biden'ın çekilmesi sonrası Kamala Harris’in ön plana çıkması, Demokratların oy oranının %44,7’den %46,2’ye yükselmesine yol açtı.

Seçmen Tercihleri

Güncel verilere göre, Trump %47,5 oy alırken Harris'nin oy oranı %46,2 oldu. Kadın seçmenlerin çoğunluğunun Harris'i tercih ettiği, erkeklerin ise Trump'ı tercih ettiği gözlemleniyor.

Ayrıca, siyahi Amerikalıların %72,4'ü Harris’e oy vermeyi düşünürken, %19,3'ü Trump'a yöneliyor. Bu durum, seçimlerin sonuçlarını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.