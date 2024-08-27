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Trump ve Harris Canlı Yayında Buluşuyor

Donald Trump, Kamala Harris ile 10 Eylül'de canlı yayında tartışacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:46
Trump ve Harris Canlı Yayında Buluşuyor

Trump, Harris ile Tartışma Yapacak

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de canlı bir yayın için anlaştığını duyurdu.

Tartışmanın Detayları

Eski ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yoldaş Kamala Harris ile tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım. Çalışkanlığımızın meyvesini alacağız." dedi.

Tartışmanın, ABC kanalında yayınlanacağını ve Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kurallar ve Protokoller

Trump, "Kurallar muhtemelen geçmişteki tartışmalarda olduğu gibi Sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanacak" ifadesini kullandı. Ayrıca, tartışmanın ayakta geçeceği ve adayların not veya kopya kağıtları getiremeyeceği belirtildi.

Trump, tartışma protokollerinin belirlenmesi konusunda Harris'in ekipleriyle görüştükten sonra böyle bir açıklama yaptı. ABC kanalına olan güvensizliğini belirtip "Fake News" terimini kullandığı için tartışmaya katılma konusundaki tutumu zaman zaman değişiklik gösterdi.

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