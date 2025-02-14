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Trump ve Modi'den Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

Trump ve Modi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi. Beyaz Saray'daki görüşmelerde güçlü işbirliğine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 02:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 02:08
Trump ve Modi'den Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

Trump ve Modi'den Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirme sözlerini pekiştirdi. Trump, Beyaz Saray'da Modi’yi ağırlarken, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda, ABD ile Hindistan arasındaki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi için kararlılık vurgusunda bulundular.

İlişkilerin Derinleştirilmesi

Trump, Hindistan'a petrol ve gaz ihracatı da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alacaklarını belirterek, iki liderin iyi bir iletişim içinde olduğunu ifade etti. Trump, bu tür anlaşmaların ABD'nin gücünü artıracağını ve "Amerikan halkı için kısa sürede harika bir iş çıkardık" dedi.

Hindistan Başbakanı Modi ise, Trump ile gerçekleştirdikleri işbirliklerinin stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi. Modi, "Sayın Başkan, ilişkilerimizin güçlenmesine ve daha kapsamlı hale gelmesine muazzam kişisel katkılarda bulundunuz," diyerek Trump'ın ikinci döneminde daha iyi bir işbirliği içinde olacağına dair düşüneciğini dile getirdi.

Modi, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana, Beyaz Saray'a davet edilen dördüncü yabancı lider oldu; daha önce İsrail, Japonya ve Ürdün liderleri burada ağırlanmıştı.

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