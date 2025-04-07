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Trump ve Netanyahu'dan Kritik Açıklamalar: İran İle Anlaşma Olabilir

Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran ile doğrudan görüşmelerin devam ettiğini ve yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:58
Trump ve Netanyahu'dan Kritik Açıklamalar: İran İle Anlaşma Olabilir

Trump ve Netanyahu'dan İran ile Anlaşma Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak" dedi. Bu görüşmede Trump, cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceklerini ve sonuçlarını bekleyeceklerini de ifade etti.

İran Meselesi Üzerine Değerlendirmeler

Trump, İran konusunu detaylıca ele aldığını ve doğrudan görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur" şeklinde konuştu. Ayrıca, görüşmelerin başka ülkeler üzerinden değil direkt olarak yapıldığını vurgulayarak, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler" ifadelerini kullandı.

Gazze ve Savaşın Sonlandırılması Üzerine

Gazze'deki savaşın sona ermesini istediğini belirten Trump, "Savaşın bitmesini istiyorum. Tabii bir noktada bitecek, çok gecikmeden sona erecek" dedi. Esirlerin serbest bırakılması konusunda da yeni bir ateşkes arayışında olduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze Stratejisi

Trump, Gazze'nin önemli bir bölge olduğunu savunarak, ABD'nin orada barış gücü olması gerektiğini dile getirdi. "İsrail, Gazze'yi asla bırakmamalıydı" diyen Trump, Gazze'nin tehlikeli bir yer haline dönüştüğüne dikkat çekti.

Askeri Bütçe ve Suriye Açıklamaları

ABD Başkanı, "Şimdiye kadarki en yüksek askeri bütçeyi onaylayacağız" bilgisini verirken, Netanyahu ise Suriye'deki durumu değerlendirerek, Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı. Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla diplomasi yoluyla çözümler bulma çabasında olduklarını belirtti.

Geleceğe Dair Vizyonlar

Netanyahu, Trump ile görüşmelerinde esirlerin serbest bırakılması için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu anlaşmanın Hamas'ın Gazze'deki varlığını sona erdirmeyi ve Gazze halkına seçenekler sunmayı da hedeflediği ifade edildi.

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