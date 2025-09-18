Trump: Venezuela'da rejim değişikliğini görüşmedik

Uçakta açıklama: "Hayır, görüşmedim."

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretini tamamlayıp Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, dışişleri ve savunma yetkilileriyle Venezuela'da rejim değişikliği ihtimalini görüşüp görüşmedikleri yönündeki soruya "Hayır, görüşmedim." diye yanıt verdi.

Bu açıklama, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin arttığı ve olası bir Amerikan müdahalesi iddialarının konuşulduğu bir dönemde gelmesiyle dikkat çekti. Trump'ın rejim değişikliği konusunun gündemlerinde olmadığını vurgulaması haberin öne çıkan noktası oldu.

Trump, daha önce 16 Eylül tarihli açıklamasında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narkoteröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi." demişti. Ayrıca 2 Eylül tarihinde de ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını öngören bir kararnameyi Trump'ın talimatıyla yürürlüğe koymuştu. Bu kapsamda Ağustos sonunda Venezuela kıyılarına gönderilen savaş gemileri arasında USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson yer aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise karşılık olarak ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.