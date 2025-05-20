DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

Trump, Vergi İndirimi Tasarısı İçin Cumhuriyetçilerle Bir Araya Geldi

Trump, tarihindeki en büyük vergi indirimi tasarısı için Cumhuriyetçilerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:19
Trump, Vergi İndirimi Tasarısı İçin Cumhuriyetçilerle Bir Araya Geldi

Trump'tan Vergi İndirimi Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimine destek amacıyla Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya gelerek, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kongre binasının girişinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki tüm Cumhuriyetçilerin bu tasarı etrafında birleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan, "Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bir vergi indirimi alacaksınız. Bu, eski Başkan Ronald Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük. Bu indirim, ülkemiz tarihindeki en büyük vergi indirimi olacak." şeklinde konuştu.

Trump, Cumhuriyetçilerle yapacağı toplantıda, tasarıya karşı şüpheyle bakan bazı partilileri ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Cumhuriyetçilerden Vergi Tasarısı

Cumhuriyetçiler, ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesine yönelik bir yasa tasarısı sundu. Söz konusu tasarı, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca, harcama kesintilerini ve elektrikli araçlara ile temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılmasını içeren düzenlemeleri de kapsıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını hızlı bir şekilde geçirmeyi ve 4 Temmuz tarihine kadar Başkan Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde...

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (solda) da Trump’a eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde...

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (solda) da Trump’a eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!