Trump, Vergi İndirimi Tasarısı İçin Cumhuriyetçilerle Bir Araya Geldi

Trump'tan Vergi İndirimi Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimine destek amacıyla Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya gelerek, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kongre binasının girişinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki tüm Cumhuriyetçilerin bu tasarı etrafında birleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan, "Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bir vergi indirimi alacaksınız. Bu, eski Başkan Ronald Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük. Bu indirim, ülkemiz tarihindeki en büyük vergi indirimi olacak." şeklinde konuştu.

Trump, Cumhuriyetçilerle yapacağı toplantıda, tasarıya karşı şüpheyle bakan bazı partilileri ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Cumhuriyetçilerden Vergi Tasarısı

Cumhuriyetçiler, ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesine yönelik bir yasa tasarısı sundu. Söz konusu tasarı, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca, harcama kesintilerini ve elektrikli araçlara ile temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılmasını içeren düzenlemeleri de kapsıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını hızlı bir şekilde geçirmeyi ve 4 Temmuz tarihine kadar Başkan Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (solda) da Trump’a eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), Cumhuriyetçilerle toplantı öncesinde Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson (solda) da Trump’a eşlik etti.