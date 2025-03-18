Trump, Yargıcın Sınır Dışı Kararını İptal Etmesini İstedi

Trump, Venezuela çetesiyle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran yargıcın azlini talep etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:50
Trump, Yargıcın Sınır Dışı Kararını İptal Etmesini İstedi

Trump'tan Yargıya Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran federal yargıcı James Boasberg'in kararını iptal etmesini talep etti. Trump, bu kararın yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi askıya alması nedeniyle Boasberg'i hedef alarak, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

‘Provokatör’ İfadesi

Trump, Boasberg'i "sorun çıkaran ve provokatör" olarak tanımlarken, eski başkan Barack Obama ile ilgili eleştirilerde de bulundu. Trump, "Yasa dışı göçle mücadele, benim tarihi başarımın ana nedeni olabilir" diyerek seçmenlerin taleplerine uygun hareket ettiğini vurguladı.

Yargıcın Azli Talebi

Trump, "Huzuruna çıkmak zorunda olduğum diğer sahtekar yargıçlar gibi bu yargıcın da görevden azledilmesi gerekiyor. Ülkemizde akıl hastası katilleri istemiyoruz. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'den Tepki

ABD Yüksek Mahkeme Başsavcısı John Roberts, Trump'ın eleştiriye maruz kalan yargıcın azlini istemesiyle ilgili olarak, "Yargı kararıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde azil yolunun uygun olmadığını biliyoruz. Normal temyiz inceleme süreci bunun için mevcuttur," şeklinde bir yanıt verdi.

Savaş Dönemi Yasanın Kullanımı

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak için, 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokmuştu. Bu yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler tanıyor.

Hızlı Sınır Dışı İşlemleri

Yasanın, geçmişte 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı gibi savaş dönemlerinde kullanıldığını hatırlatan Trump, söz konusu sözleşmeyle, çeteyle bağlantılı kişi ve grupların yakalanıp hemen sınır dışı edilmesini istemekteydi. Ancak, Boasberg'in kararı sonrası, ABD yönetimi, yargıcın yürütmeyi durdurma talebine rağmen 250'den fazla düzensiz göçmeni El Salvador'a sınır dışı etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mahkeme kararına uymayı reddetmediklerini belirterek, "Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ülkemizden çıkarılması sonrasında verilmiştir," açıklamasında bulundu.

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