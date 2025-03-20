Trump Yönetimi, 25 Bin Federal Çalışanı Görevlerine İade Etme Çabasında

Trump yönetimi, işten çıkardığı 25 bin federal çalışanın görevine iade edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:01
Trump Yönetimi, 25 Bin Federal Çalışanı Görevlerine İade Etme Çabasında

Trump Yönetimi, Görevden Alınan Federal Çalışanları Geri Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında işten çıkardığı yaklaşık 25 bin federal hükümet çalışanını görevlerine iade etmeye çalıştığı bildirildi. NBC News'ün haberine göre, iki federal yargıcın, işten çıkarılan binlerce federal hükümet çalışanının görevlerine iade edilmesi yönünde verdiği kararlar, Trump yönetimini harekete geçirdi.

Mahkeme Kararları ve İade Süreci

Mahkeme belgelerine göre, 18 bakanlık ve kurumdan yetkililer, bu kararlara uyarak işten çıkarılan deneme sürecindeki çalışanları geri almak için beyanname sundu. Beyannamede, işten çıkarılan federal çalışanların göreve iadesi için gösterilen çaba detaylı bir şekilde anlatıldı. İade edilen çalışanların, doğrudan işe dönmek için ilk aşamada idari izne çıkarılacakları belirtildi.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Mahkeme, çalışanların iadesi için gösterilen çabayı "anlamlı ilerleme" olarak nitelendirdi. San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada Trump yönetimi aleyhinde karar vermişti. Beyaz Saray'ın, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin bulunmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan, Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını vermişti.

Genel Dava Süreci

Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı San Francisco'da görülen dava, ülke genelinde aynı konudaki birçok davadan sadece birini oluşturuyor. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti. Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu, ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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