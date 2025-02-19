Trump Yönetimi, 8 Latin Amerika Kartelini 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Tanıdı

ABD'den Sert Adım: 8 Latin Amerika Karteli 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak İlan Edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Latin Amerika'daki bazı suç örgütlerini hedef alarak önemli bir karar aldı. Federal hükümetin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, Venezuela, El Salvador ve Meksika gibi ülkelerdeki 8 kartel, 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlandı.

Hedefteki Karteller

Bu kararla birlikte, Venezuela'daki Tren de Aragua, El Salvador'daki MS-13 ve Meksika'daki altı ayrı kartel, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş oldu.

Meksika'dan Gelen Tepki

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, karar öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Eğer bu kararname (Meksika'da) bölge dışı eylemlerle ilgiliyse, bunları kabul etmiyoruz." diyerek Meksika'nın egemenliğinin ihlal edilmesini reddettiklerini vurguladı. Sheinbaum, ortak soruşturmaların geliştirilmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İpuçları ve Öneriler

Sheinbaum, "Eğer bu kararname, ABD'de kara para aklama ve uyuşturucu satışı yapan suç gruplarını araştırmak amacıyla çıkarıldıysa, bu çok iyi olur." ifadeleriyle, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna işaret etti.