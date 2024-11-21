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Trump Yönetimi, Federal Çalışanların Uzaktan Çalışmasını Sona Erdirebilir

Donald Trump yönetimi, federal çalışanların uzaktan çalışmasını sonlandırarak iş gücünü azaltmayı planlıyor. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:19
Trump Yönetimi, Federal Çalışanların Uzaktan Çalışmasını Sona Erdirebilir

Trump Yönetimi Uzaktan Çalışmayı Sona Erdirebilir

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanının başına atanan iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, federal çalışan sayısını azaltmak amacıyla uzaktan çalışmayı sona erdirmeyi düşünüyor.

Uzaktan Çalışma Uygulamalarının Sonlandırılması

CNN'ye konuşan bir kaynak, Musk ve Ramaswamy'nin federal çalışanların "gönüllü olarak işten ayrılması için" uzaktan çalışmayı derhal sona erdirmek ve haftanın 5 günü ofis olarak geri dönmelerini zorunlu kılmayı planladıklarını belirtti.

Bunun, Washington DC'deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı öne sürülüyor. Bu durum, yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete tasarruf sağlamasına yardımcı olabilir.

Federal Çalışanların Tepkileri

Bir diğer yandan, işlerini kaybetmemek için ismini vermek istemeyen bazı federal çalışanlar, ofiste çalışmaya zorlanmanın üretkenliklerini düşüreceği konusunda endişeli. Ayrıca, evden çalıştıkları süre boyunca mesai almadan daha fazla saat çalıştıklarını da vurguladılar.

Bazı çalışanlar, Kovid-19 salgını sonrası benimsedikleri 'evden çalışma' düzeninin değiştirilmesi durumunda istifa edebileceklerini ifade ederken, aynı zamanda ofise dönecek olanların da olduğunu belirtiyor.

Uzaktan Çalışma İzinleri

ABD Personel Yönetimi Ofisi'nden alınan verilere göre, ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor. Her kurum, ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikasını belirlediği için tüm federal çalışanların kesinlikle haftada beş gün ofiste olması gerekmiyor.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin azaltılması, aşırı düzenlemelerin ortadan kaldırılması, savurgan harcamaların kesilmesi ve federal kurumların yeniden yapılandırılması amacıyla önemli adımlar atacağını ifade etti. Ayrıca, 6,5 trilyon dolarlık yıllık hükümet harcamalarında büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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