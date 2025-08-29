Trump Yönetimi Kongre Onaylı 4,9 Milyar Dolarlık Dış Yardımı Durdurdu

Beyaz Saray, harcama yetkisini kullanmayacağını Temsilciler Meclisine bildirdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, daha önce Kongre tarafından onaylanan 4,9 milyar dolar tutarındaki dış yardımı kullanmayacağını Temsilciler Meclisine bildirdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. Açıklamada, Başkan Trump'ın ilgili harcamayı uygulamayı durdurduğu ve bunun sonucunda bütçede kesintiye gidileceği belirtildi.

Beyaz Saray, Trump’ın dış yardımlar konusunda eskisine göre "çok daha titiz davranacağını" ifade etti. Yapılan bildirimde, söz konusu hamlenin Kongre onayıyla bütçeye giren bu harcamanın uygulanmaması anlamına geldiği vurgulandı.

Meclis Başkanı Johnson'a gönderilen mektup

Yetkililer, Trump yönetiminin bu kararı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektupta resmî olarak duyurduğunu aktardı. Mektupta, Kongre tarafından daha önce kabul edilen harcamanın yürürlüğe konulmayacağı açıklandı.

Eleştiriler ve yasal tartışma

Kararın Amerikan dış politikasına olası olumsuz etkileri olacağı yönündeki eleştiriler ABD medyasında yer aldı. Demokrat yetkililer ise Trump'ın bu yöntemi başka kalemler için de kullanarak bütçe yapma ve denetleme yetkisine sahip olan Kongre'nin yetkilerini zayıflatmaya çalıştığını savunuyor.

İktidar değişikliği dönemlerinde ve mali yılın sonuna doğru bazı başkanların, Kongre onayıyla bütçeye giren harcamaları engellemek için benzer bildirimlerde bulunduğu, Kongre'nin kısa sürede karar alamaması halinde söz konusu ödemelerin yapılmadan geri dönebileceği hatırlatıldı.

Demokratlar bu uygulamanın yasama organının rolünü gerilettiğini belirtirken, Beyaz Saray kendi politikasının daha sıkı denetim ve değerlendirme gerektirdiğini savunuyor.