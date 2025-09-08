Trump Yönetimi Massachusetts'te "Patriot 2.0" Göçmen Operasyonunu Başlattı

Trump yönetimi Massachusetts'te "Patriot 2.0" operasyonunu başlattı

Operasyonun kapsamı ve yerel tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Massachusetts eyaletinde yasa dışı yollardan ülkeye giren ve suç işlediği belirtilen göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik yeni bir operasyon başlattığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS)'nden CNN'e yapılan açıklamada, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından yürütülen ve "Patriot 2.0" adı verilen operasyonun, mayısta başlatılanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, eyaletin başkenti Boston'un Demokrat Belediye Başkanı Michelle Wu'nun uyguladığı "sığınak şehir" politikasının eleştirildiği; bu politikaların "suçluları cezbettiği ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı" savunuldu.

DHS, yerel makamların serbest bıraktığı göçmen suçluların federal ekiplerce yakalanacağını ve sınır dışı edileceğini duyurdu.

Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, operasyonun şehir kaynaklarıyla desteklenmeyeceğini açıkladı.

Massachusetts Valisi Maura Healey ise MSNBC'ye verdiği demeçte, "ICE ve yönetimin yaptıkları kamu güvenliğiyle ilgili değil siyasi bir gösteri. Bu, siyasi bir güç hamlesi ve gözdağı verme girişimi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Boston'un "sığınak şehir" politikasına ilişkin Wu yönetimine dava açmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ay başında, ICE'ın ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonlarını genişletmeyi planladığını doğrulamıştı.

Los Angeles'ta ise ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı; zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Trump yönetimi, durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadeleri'ni görevlendirmişti.