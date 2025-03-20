Trump Yönetimi, Meksika Sınırında Göçmenleri Yakalamak İçin Tampon Askeri Bölgeler Oluşturacak

Trump Yönetimi'nden Meksika Sınırında Yeni Göçmen Politikası

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Meksika sınırında düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine sahip askerleri görevlendirmek için tam olarak planladığı bir tampon bölge oluşturma niyetinde olduğunu duyurdu. Washington Post'un (WP) haberine göre, bu bilgilere sahip olan ve ismini vermek istemeyen beş ABD'li yetkili, Trump yönetiminin ülkeye düzensiz göçmen girişini engellemek amacıyla yeni adımlar attığını ifade etti.

Yeni Strateji: Tampon Bölge Uygulaması

Plan kapsamında, Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenler için yasal olarak görevlendirilen askerlerin, New Mexico eyaletinden California'nın batısına kadar uzanan tampon bölgelerde konuşlandırılması hedefleniyor. Görevli askerlerin, düzensiz göçmenleri Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) yetkililerine teslim etmesi bekleniyor. Pentagon'un bu askerleri özellikle New Mexico sınırına yerleştirmek istediği belirtiliyor.

Trump'ın Onayı ve Diğer Yorumlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yeni planı onaylayıp onaylamadığı henüz açıklanmamışken, Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray, WP'nin plan hakkında yorum talebine yanıt vermemiştir.

Göçmen Politikalarında Sert Tedbirler

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'ndeki yemin töreninin ardından, yasal göç imkanı sağlayan "CBP One" adlı programı kaldırmıştı. Ayrıca, 22 Ocak'ta, polise, hassas alanlar olarak kabul edilen kilise, hastane ve okul gibi yerlerde düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump, sınırdaki düzensiz göçmen akışını durdurma kararlılığı vurgulayarak, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı. Bunun yanı sıra, göçmenlerin sınır dışı edilmesi için federal ajanslara geniş yetkiler verilmiştir.