Trump Yönetimi, Sağlık Kurumlarında 10 Bin Çalışanı İşten Çıkarıyor

Trump Yönetiminden Sağlık Kurumlarına Büyük Kesinti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda büyük bir yeniden yapılanmaya giderek yaklaşık 10 bin çalışanın işine son veriyor. Bu kapsamda, üst düzey yöneticilere yönelik idari izinler uygulamaya konuldu.

İşten Çıkarma Süreci Başladı

Görüşülen Washington Post tarafından elde edilen e-postalar, Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri gibi 48 milyar dolarlık bütçeye sahip biyomedikal araştırma ajansında en az 5 üst düzey yöneticinin izne ayrıldığını ortaya koyuyor.

Yeni Görevler ve Bina Giriş Kartı İptalleri

E-postalarda, üst düzey yöneticilere Alaska, Montana, Oklahoma gibi eyaletlerde yeni görev teklifleri yapılırken, işine son verilen yaklaşık 10 bin çalışanın binalara giriş kartlarının iptal edildiği bildiriliyor. İşten çıkarılan çalışanlara, iş yerlerine ait kimlik, telefon ve diğer eşyaları bina girişlerinde teslim etmeleri talimatı verildi.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Sağlık Bakanlığı, bu işten çıkarmaların hedefinin 82 bin olan çalışan sayısını 62 bine indirmek olduğunu duyurdu. 20 bin çalışanın daha önceki erken emeklilik teklifini kabul ederek ayrıldığı belirtilirken kalan 10 bin kişinin de işine son verileceği bildirildi. Bu düzenlemeler ile yıllık 1.8 milyar dolar tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Davalarda Federal Kesintilere Tepki

Diğer yandan, 23 Demokrat eyaletin başsavcısı, Trump yönetiminin federal sağlık kurumlarına yönelik 11 milyar dolarlık kesintileri mahkemeye taşıdı. Başsavcılar, Rhode Island Bölge Mahkemesine yaptıkları başvuruda, bu ani kesintilerin federal yasayı ihlal ettiğini ve halk sağlığına zarar verdiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimlilik Departmanı aracılığıyla ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını azaltmaya ve federal kaynakların fonlamalarını gözden geçirmeye devam ediyor.