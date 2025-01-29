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Trump Yönetimi, Venezuelalı Göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü İptal Etti

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuelalı göçmenlere sağlanan Geçici Koruma Statüsü'nün iptal edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:11
Trump Yönetimi, Venezuelalı Göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü İptal Etti

Trump Yönetimi'nden Kritik Açıklama

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Başkan Joe Biden döneminde yürürlüğe giren Venezuelalı göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü" uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Noem, bu konuda Fox News'da katıldığı bir programda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Süreç ve Değerlendirme

Noem, ABD'deki Venezuelalı göçmenlere yönelik uygulamanın, diğer göçmenlerle aynı standartlar çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Bu kişilerin durumlarının tek tek değerlendirileceğini ve buna göre harekete geçileceğini vurguladı.

Biden Döneminin Uygulaması Sona Erdi

Ayrıca, Noem, Biden döneminde Venezuelalı göçmenlere tanınan "Geçici Koruma Statüsü"'nün süresinin uzatılmayacağını ifade ederek, daha önceki yönetimlerin kararlarının kendilerini bağlamayacağını dile getirdi.

Joe Biden yönetimi döneminde, Venezuela'dan gelen göçmenlere, doğal afet ya da askeri ihtilaf gibi durumlar göz önünde bulundurularak 18 ay süreyle "Geçici Koruma Statüsü" verilmişti. Bu kapsamda, yaklaşık 1 milyon kişi farklı ülkelerden yararlanıyordu.

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