Trump Yönetimi VOA'da 532 Gazeteciyi İşten Çıkarma Hamlesi

Trump yönetimi, VOA'da 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderdi; sendika kararın hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:10
VOA'da personel kesintileri tartışmaları tırmanıyor

ABD BaşkanI Donald Trump yönetiminin, devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) haber kuruluşunda yeni bir adım attığı bildirildi. Yönetim, daha önce uygulanan bütçe ve personel kısıtlamalarının ardından bu kez kurum çalışanlarını işten çıkarmaya yönelik gelişmeler başlattı.

New York Times (NYT) kaynaklı habere göre, Trump yönetimi VOA'yı kapatma girişimlerinin ardından yeni bir adım atarak kurumda görev yapan gazetecilerin akıbetini değiştirmeye çalışıyor.

VOA Direktörü Kari Lake, yönetimin 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderdiğini açıkladı. Lake, bununla birlikte kurumda yaklaşık 100 gazeteci ve personelin görevine devam ettiğini belirtti.

Kurum çalışanlarını temsil eden sendikanın başkanı Paula Hickey, işten çıkarmaların hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Bu durum, yönetimin federal çalışanlara ve hukukun üstünlüğüne duyduğu saygısızlığı gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Trump daha önce VOA başta olmak üzere, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca yayın yapan Radyo Marti'yi de içeren ABD Küresel Medya Ajansı bünyesindeki bazı medya kuruluşlarının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi ve bütçe ile personel sayısının azaltılması yönünde talimatlar vermişti.

Alınan kararlar doğrultusunda ajansa bağlı kuruluşların bütçelerinde kesintiye gidildiği, personel sayısının azaltıldığı ve VOA'da çalışan bazı gazetecilerin idari izne çıkarıldığı bildirilmişti. VOA çalışanları, 22 Mart'ta bu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle yönetime dava açtı.

Mahkeme sürecinde ise ABD mahkemesi 22 Nisan'da, Başkan Trump yönetiminin VOA'yı kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetti. Yönetimin bu karara itiraz etmesinin ardından dava mayıs başında temyiz mahkemesine taşındı.

Diğer yandan Washington yönetiminin bütçe ve personel azaltma adımları kapsamında VOA bünyesindeki toplam 600 kişinin işine son verildiği bildirildi.

Gelişmeler, devlet destekli medya kuruluşlarının bağımsızlığı ve federal yönetim politikaları konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

