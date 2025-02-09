Trump Yönetiminden Biyomedikal Araştırmalara Kesinti

ABD'de Trump yönetimi, üniversite ve tıp merkezlerindeki biyomedikal araştırma fonlarına yapılan milyarlarca dolarlık federal hibelerde kesintiye gidileceğini açıkladı. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), bu konuda yazılı bir açıklama yaparak, hibe kalemlerinde 'tesisler' ve 'yönetim' altında tanımlanan 'dolaylı maliyetler' için kesinti uygulanacağını belirtti.

Açıklamada, ABD'nin dünyanın en iyi tıbbi araştırmalarına sahip olması gerektiği vurgulanarak, "Bu nedenle, mümkün olduğunca çok fonun idari genel giderler yerine doğrudan bilimsel araştırma maliyetlerine yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi. Söz konusu kesintilerin yılda 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı kaydedildi ve uygulamanın hemen başlayacağı bildirildi.

NIH’ın sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşıma göre, geçen yıl NIH’ın araştırmalar için ayırdığı 35 milyar dolardan 9 milyar doları 'dolaylı maliyetler' kapsamında harcandığı belirtildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), NIH'ın yeni politikasının 'aşırı hibe idari maliyetlerinden' milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağını vurgulayarak, bu uygulamayı 'NIH ekibinin muhteşem işi' olarak tanımladı. Musk, kendi sosyal medya hesabından, NIH’ın eski politikasının 'bir soygun' olduğunu belirterek, "Onlarca milyar dolarlık bağışı olan üniversitelerin araştırma ödül parasının yüzde 60'ını 'genel giderler' için zimmete geçirdiğine inanabiliyor musunuz?" diye yazdı.