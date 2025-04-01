Trump Yönetiminden Şaşırtan İtiraf: Göçmen 'İdari Hata' Nedeniyle El Salvador'a Gönderildi

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen bir göçmenin El Salvador hapishanesine 'idari hata' nedeniyle gönderildiğini itiraf etti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), mahkemeye sunduğu dosyada, bir göçmenin yanlışlıkla El Salvador'a gönderildiğini kabul etti. Dosyada El Salvadorlu 29 yaşındaki göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia için, 'ICE'nin El Salvador'a sınır dışı edilmekten korunduğunu bilmesine rağmen, Garcia idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi.' ifadesi yer aldı.

Mahkeme dosyasında, Garcia'nın Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle birlikte El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığı kabul edildi. Ancak, şu anda El Salvador hapishanesinde tutulduğundan geri getirilemeyeceği savunuldu.

ABD medyasındaki haberlere göre, Garcia, 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtı. 2019 yılında bir federal yargıç tarafından El Salvador’a gönderilmesine karşı koruma statüsü sağlandığı belirtildi.

Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye götürülürken eşi tarafından tespit edildiği ifade edilirken, avukatı ise müvekkilinin MS-13 adlı çete ile hiçbir bağı olmadığını kaydetti.

MS-13 ve Tren de Aragua Çeteleri

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütleri arasında yer alan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini 'yabancı terör örgütleri' listesine eklemişti. Yabancı düşmanların sınır dışı edilmesini hızlandırma politikaları çerçevesinde, Trump yönetimi bu çetelerle bağlantılı göçmenleri hedef almıştı.

Trump, düzensiz göçle mücadele kapsamında, ulusal güvenlik adına bu çetelerin üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti.