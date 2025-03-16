Trump Yönetiminden Tartışmalı Sınır Dışı Uygulaması

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a gönderdi.

Donald Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri sınır dışı etme konusundaki kararlı adımları, Amerikan kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yetkililer, Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı olduğunu öne sürdükleri bu düzensiz göçmenleri, federal yargıcın emrine rağmen, hızla ülkeden çıkardıklarını ifade ettiler.

Göçmenlerin, daha önce anlaşma sağlanmış olan El Salvador'a nakledildiği kaydedildi. Trump'ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesi doğrultusunda, savaş dönemlerinde kullanılan sınır dışı yetkilerinin devreye alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tren de Aragua'nın 250'den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik. El Salvador, adil bir ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti" dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, federal yargıç James Boasberg'in kararı hakkında "Tüh... Çok geç" ifadesini kullandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da bu paylaşımı yeniden paylaştı.

Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için daha önce yalnızca savaş zamanlarında kullanılan bir yasa olan 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı devreye sokmuştu. Bu yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alıp sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler tanıyor.

Yasa, 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Trump'ın başkanlık kararnamesi, Tren de Aragua çetesinin "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.