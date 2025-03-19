Trump, Zelenskiy ile Telefonda Ateşkes Sürecini Görüştü

Trump ve Zelenskiy: Ateşkes Sürecinde Yeni Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmede ateşkes sürecinin ele alındığını ifade eden Trump, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." dedi.

Görüşmenin Detayları

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bilgilere göre, Zelenskiy ile yapılan görüşme çok verimli geçti ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin büyük bölümü, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesine dayanıyordu.

Trump, "Görüşmemizde, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla önemli adımlar atıldı. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar Bekleniyor

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, görüşülen konulara dair daha detaylı açıklamaların yakında yapılacağını belirtti. Trump, geçmişte yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmişti.