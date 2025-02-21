Trump: Zelenskiy'nin Müzakerelere Katılımı Önemli Değil

Trump'ın Açıklamaları: Zelenskiy'nin Müzakerelere Önemi Yok

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakerelerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davet edilmemesi hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, "Dürüst olmak gerekirse, Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi." ifadelerini kullandı.

Müzakereler Sürecek

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'da başlayan ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin devam edeceğini belirterek, bir noktada Rusya ile anlaşabileceklerine inandığını ifade etti. Riyad'daki müzakerelere Zelenskiy'nin davet edilmemesiyle ilgili Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'deki ziyaretinin "boşa harcanmış bir görüşme" olduğunu ve bu durumdan pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Trump'tan Sert Eleştiri

Trump, Zelenskiy'nin son üç yıldır süren savaşı durdurmak için çok şey yapabileceğini, ancak hiçbir şey yapmadığını savunarak savaşın başlamasını Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü vurguladı. "Putin anlaşma yapmak zorunda değildi; istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi," diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

Zelenskiy'nin Elinde Kart Yok

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda gelinen süreci değerlendiren Trump, Zelenskiy'nin güçlü argümanlar taşımadığını belirtti. "Onun elinde kart yok. Bundan bıktım," diyerek duruma olan tepkisini açığa vurdu. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin bu süreçte hiçbir şey yapmadığını ve Putin'in müzakerelerde daha fazla koza sahip olduğunu ifade etti.

Gazze Planı Hakkında Açıklamalar

Trump, Gazze'yi ABD'nin devralmasına yönelik planları hakkında da bilgi vererek, "Gazze planı benim planım. Bence gerçekten işe yarayan plan bu" şeklinde açıklamada bulundu. Mısır ve Ürdün'e her yıl milyarlarca dolar destekte bulunduklarını hatırlatarak, "Bu ülkelerin kendi planına destek vermemesi beni biraz şaşırttı," dedi. Planının etkili olduğunu belirten Trump, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için detaylar sundu.