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TSE'den Gaz Yakan Cihazlar İçin Önemli Uyarı: 'CE' ve 'TSE' İşaretleri Hayati Öneme Sahip!

TSE, gaz yakan cihazların 'CE' ve 'TSE' belgelerine sahip olmasının önemini vurguladı, standartlara uygun olmayan ürünlerin risk taşıdığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:38
TSE'den Gaz Yakan Cihazlar İçin Önemli Uyarı: 'CE' ve 'TSE' İşaretleri Hayati Öneme Sahip!

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bu kış sezonunda gaz yakan cihazların güvenliği konusunda vatandaşları uyardı. Enstitü, gaz yakan cihazların 'CE' ve 'TSE' belgelerine sahip olmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

TSE'den yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombi, ocak ve şofben gibi gaz yakan cihazların kullanımının arttığı ifade edilerek, standartlara uygun olmayan ürünlerin can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu tür cihazların Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'ne uygun olduğunu gösteren 'CE' ve 'TSE' işaretlerine sahip olması gerektiği vurgulandı. Dikkat çeken ifadeler arasında, uygun üretilmeyen cihazların gaz sızıntısı, boğulma, patlama, yangın ve çevreye zararlı karbonmonoksit ile NOx salınımı gibi tehlikeler oluşturabileceği yer aldı.

TSE Uygunluk Belgesi, ürünün belirli standartlara uyduğunu kanıtlayan en önemli belgeler arasında yer alıyor. Bu belgenin sadece tüm standartları karşılayan firmalarca verildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, gazetecilere yapılan açıklamada, gaz yakan cihazların yalnızca kullanıcıların değil, çevrenin güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Vatandaşların, cihaz alırken mutlaka 'CE' ve 'TSE' işaretlerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

TSE’nin gaz yakan cihazların güvenliği için uyguladığı verim, sızdırmazlık, emisyon, yüzey sıcaklıkları ve denge gibi kritik testlerin başarıyla geçilmesi durumunda cihazların belge almaya hak kazandığı belirtildi. Standartlara uygun olmayan ürünlerin, can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.

Son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'nin uygulanmasını ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, bu ürünlere ait piyasa gözetim ve denetimi Bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor.

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