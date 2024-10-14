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TSE'nin 70. Yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

TSE'nin 70. yılı ve Dünya Standartlar Günü, Kocaeli'de yapılan etkinlikle kutlandı. Uluslararası standartlar ve işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:28
TSE'nin 70. Yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

TSE'nin 70. Yılı ve Dünya Standartlar Günü

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho, Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verdi.

İnovasyon ve Teknolojinin Rolü

Cho, “Gelişmekte olan teknolojilerin yetenekleri, toplumsal ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiklerine göre tanımlanmalıdır.” diyerek, inovasyonun önemini vurguladı.

Türkiye'nin Tarihsel Rolü

Türkiye'nin insanlık tarihindeki yerini de gözler önüne seren Cho, “Bu ülke birçok ilke imza atmıştır.” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin medeniyet tarihindeki katkılarından bahsetti.

Yapay Zeka ve Gelecek

Yapay zekanın işletmelerdeki potansiyelini değerlendiren Cho, “Gelişen teknolojilerin toplumsal etki alanında nasıl kullanılacağına odaklanmalıyız.” dedi.

Standartların Önemi

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, etkinlikte Türkiye'nin milli standardizasyon kuruluşu olarak 70. yaşını kutladıklarını belirtti. Şahin, “TSE, sanayi, kamu, akademi ve sivil toplumun merkezidir.” dedi.

Uluslararası Rol ve Hedefler

Şahin, TSE’nin uluslararası standart geliştirme çalışmalarına da değinerek, “Küresel ticareti desteklemek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Etkinlikte, TSE'den belge alan firmalara ödüller takdim edildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve çeşitli sanayiciler katıldı.

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70....

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı düzenlendi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, programda konuşma yaptı.

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70....

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı düzenlendi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, programda konuşma yaptı.

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70....

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı düzenlendi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, programda konuşma yaptı.

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