TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan Başarılı Arama Kurtarma Tatbikatı

TSK İnsani Yardım Tugayı'ndan Arama Kurtarma Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı anısına etkileyici bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat Detayları

Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığında düzenlenen tatbikatta, Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu önemli roller üstlendi. DAK ekibi, senaryo gereği olay yerine ulaştıktan sonra güvenlik şeritleri oluşturarak enkaz altında kalanların yakınlarını uzak tutmayı başardı. Arama kurtarma köpekleri, yaralıları bulmak için harekete geçti. Enkaz altında canlı tespit edilmesi durumunda, dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışmalar başladı.

Kurtarma Çalışmaları

Senaryo doğrultusunda arama kurtarma ekibi, enkaza girerek afetzedeleri kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişilerin yaşam standartlarının artırılması amaçlandı. Ayrıca, tatbikat sırasında insani yardım kapsamında lojistik destek için hazır bekletilen üniteler ve konteynerler görüntülendi. Örneğin, sadece bir seyyar sahra mutfak ünitesi, günde üç öğün 250 kişinin yemek ihtiyacını karşılayabiliyor.

Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'ın Açıklamaları

TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, 2001 yılında kurulan tugayın doğal afetlerde ihtiyaç duyulan müdahaleleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, eğitimle donatılmış personelin arama kurtarma operasyonlarına hazır olduğunu ifade etti.

Acil Durum Hazır Yetenekler

Tugay, doğal afetlere müdahale için **3 saat içerisinde** emredilen yere intikal edebilecek durumda, lojistik unsurlar ise talimat alındığında **8 saat içinde** göreve hazır hale geliyor. Tüm bu faaliyetler, AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Deniz'in Kısa Hikayesi

Osmaniye'de görev yapan Piyade Üsteğmen Umut Ata, enkaz altında sıkışan Deniz adlı afetzedenin hikayesini paylaştı. Deniz'in eşi ve kızının cansız bedeniyle karşılaştıklarını belirten Ata, morale yönelik yalan bir umut vererek afetzedenin kurtarılmasını sağladıklarını kaydetti.

Geleceğe Dair Mesajlar

Veteriner Uzman Çavuş Halim Korkmazer, arama kurtarma köpeği Pamel ile birlikte **10 afetzede** kurtardı. Tugay Komutanlığı, afet bölgesinde 32 kurtarma timiyle görev yapıyor. TSK İnsani Yardım Tugayı'nın hayati öneme sahip bu işleyişi, Türkiye'nin afet yönetimindeki kararlılığını bir kez daha vurguluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığında TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlendi. DAK ekibi, olay yerine ulaşmasının ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığında TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlendi. DAK ekibi, olay yerine ulaşmasının ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.