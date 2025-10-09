TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu

MSB duyurdu — Sırbistan Vrdnik, 7-10 Ekim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nın Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyon olduğunu duyurdu.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, takımın Sırbistan Silahlı Kuvvetleri organizatörlüğünde, Sırbistan'ın Vrdnik kentinde 7-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Oyunları 3'üncü CISM Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.

Şampiyonaya Türkiye, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan ve Slovenya olmak üzere 8 ülke katıldı. Paylaşımda, Kır Koşusu Takımı'nın turnuvada Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu olduğu kaydedildi.

"Aynı şampiyonada 24 sporcu arasında ferdi olarak, Öğretmen Teğmen Murat Emektar birincilik, Öğretmen Üsteğmen Hüseyin Can ikincilik, Öğretmen Teğmen Abdurrahman Gediklioğlu üçüncülük elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

MSB paylaşımında madalya kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

