TSK, kışlalarda interneti ve sosyal medyayı yasakladı!

TSK, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla askeri üslerde ve kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya kullanımını yasakladı. Bu düzenleme, personelin kendisinin ve silah arkadaşlarının kimliğini, görev bilgilerini ve konumunu paylaşmasının önüne geçmek için alındı .Bu yeni düzenlemenin ana gerekçesi, askeri personelin medya kullanımı sırasında yaptığı paylaşımların güvenlik açıklarına neden olması. Özellikle fotoğraf, video, ses kaydı gibi görsel ve işitsel verilerin paylaşımı, askeri strateji ve operasyonların deşifre olmasına neden olabiliyordu.

GENİŞ KAPSAMLI YASAK



Yeni yasa, sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayıp, radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi tüm iletişim araçlarını kapsıyor. Yasada açıkça belirtilen diğer yasaklı mecralar arasında gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları da bulunuyor. Ayrıca, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarının kullanımı da yasak kapsamına alındı.Bu düzenlemeye aykırı hareket eden askeri personele, “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.