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TSK Komutanlarıyla Ankara'da kritik toplantı: Suriyeli sığınmacılar gündemde!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesi ile yapılan toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:58
TSK Komutanlarıyla Ankara'da kritik toplantı: Suriyeli sığınmacılar gündemde!

Son dönemde artan Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz algı ve gerilimlerin dikkatle takip edildiğini belirten Bakan Güler, devletin tüm birimleriyle gösterdiği kararlılık sayesinde Türkiye'ye yönelik kamu düzenini bozma girişimlerinin başarısız kılınacağını vurguladı

Devletin Kararlı Tavrı: Türkiye'nin Güvenliği Öncelikli

Bakan Güler, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların sığınmacı krizini istismar etme çabalarının bertaraf edileceğini belirtti. Ülkenin sınır güvenliğinin korunmasının, devletin en öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, "Suriyeli sığınmacılar konusunda üretilen olumsuz algıların ve gerilimlerin artırılmasına yönelik çabalar karşısında devletimiz bütün kararlılığıyla hareket etmektedir" dedi.

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