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TTK, Ankara'nın Tarihine Dair 2 Bin Fotoğrafı Paylaşacak

Türk Tarih Kurumu, Ankara'nın geçmişine ışık tutan 2 bin belgeyi erişime açıyor. İlk kez görülecek fotoğraflar da arasında.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:04
TTK, Ankara'nın Tarihine Dair 2 Bin Fotoğrafı Paylaşacak

Türk Tarih Kurumu, 2 Bin Fotoğrafı Kamuoyuyla Paylaşıyor

Ankara'nın tarihi, Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan özel bir çalışma ile gün yüzüne çıkıyor. Kurum, başkent oluşunun 101. yılına özel olarak, 2 bin fotoğraf ve belgeyi erişime açacak.

Özgen: "Hedefimiz Tarihi Belgelemek"

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuna atıfta bulunarak, "Türk ve Türkiye tarihinin her yönünün araştırılması ve dünyaya duyurulması" hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Tarihi Anılar Ziyarete Açılıyor

Arşivlerinde Halil Ethem Eldem, Dericizade Faruk Küçük ve Osman Ferit Sağlam gibi önemli koleksiyonların bulunduğunu ifade eden Özgen, "Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı anısına 2 bin belge ve fotoğrafı kamuoyunun erişimine açıyoruz" dedi.

Bu belgeler arasında 1920-1940 yıllarına ait Ankara’nın genel görünümünü yansıtan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli mekanlardaki fotoğraflarının yer aldığını vurgulayan Özgen, "Halkımıza hizmet etmek amacıyla bu nadide fotoğrafları çevrim içi olarak paylaşacağız" diye ekledi.

İlk Kez Görücüye Çıkacak Fotoğraflar

Özgen, yapacakları paylaşımların önemli bir kısmının ilk kez kamuoyuyla buluşacağını belirtti. 13 Ekim Pazar günü itibarıyla, Türk Tarih Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden bu fotoğraflara ulaşmak mümkün olacak.

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