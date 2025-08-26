TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak

FATMA NUR CANDAN / YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Anadolu tarihine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Malazgirt'in tarihî ve sembolik önemi

Özgen, konuşmasına Sultan Alparslan ve zaferde emeği geçen tüm kahramanları minnetle anarak başladı. Milletlerin tarihinde dönüm noktaları olduğuna vurgu yapan Özgen, Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. "Milletler açısından bu zafer siyasi anlamda büyük bir başarı; yeni bir coğrafyanın fethedilmesiyle Türkler için yeni bir vatanın kapıları açılmıştır" dedi.

Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra vakıflar, mimari eserler, medreseler ve kervansaraylarla farklı din, kültür ve etnik grupları adalet içinde yaşatmayı başardıklarını belirten Özgen, Anadolu'da inşa edilen medeniyetin hem Avrupa hem dünya hem de Türk tarihini derinden etkilediğini ifade etti.

TTK'dan geniş kapsamlı Selçuklu çalışması

Özgen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Tarih Kurumunun amaçlarından birinin de Türk tarihinin kadim zamanlardan günümüze akademik yöntemlerle araştırılması ve paylaşılması olduğunu hatırlattı. Devletin Ahlat ve Malazgirt üzerinden Selçuklu tarihine önem verdiğini söyleyen Özgen, TTK olarak Türkiye'nin akademik birikimini yansıtacak bir Selçuklu Tarihi külliyatı hazırladıklarını açıkladı.

Hazırlanan külliyatın Selçuklu tarihinin siyasi yönünü, kültürünü, teşkilat ve hukuk yapısını nitelikli biçimde ortaya koyacağını belirten Özgen, külliyatın 22 ciltten oluşacağını ve ilk cilt olan "Selçuklular ve Türk Dünyası"'nın baskıda olduğunu kaydetti. Özgen, “Önümüzdeki iki yıl içerisinde büyük bir Selçuklu Tarihi külliyatını hem genel okuyucuyla hem de akademik çevrelerle buluşturmuş olacağız” dedi.

Geniş kitlelere ulaşacak yayınlar

Selçuklu tarihinin daha geniş kitlelere aktarılması amacıyla farklı formatlarda yayınlar hazırlandığını söyleyen Özgen, özellikle Anadolu'nun fethi, şehirleşme ve şehirlerde inşa edilen eserlerle ilgili kitapların da okuyucularla buluşturulduğunu ve hazırlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Tarihe artan ilgi ve gelecek vurgusu

Son dönemde tarihe olan ilginin belirgin şekilde arttığını, bu ilginin Osmanlı öncesi ve Selçuklu dönemine de yöneldiğini belirten Özgen, TTK'nın akademik çevreler, üniversiteler ve bilim kuruluyla işbirliği içinde bu ilgiyi doğru bilgilerle beslemek için çalıştığını ifade etti.

Malazgirt ruhu ve Cumhuriyet'in ikinci asrı

Özgen, Malazgirt Zaferi'nin gençlere ve topluma verdiği mesajı hatırlatarak, bu zaferin stratejik vizyon ve liderlik örneği olarak bugün de yol gösterdiğini söyledi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için “Türk asrı” temennisinde bulunan Özgen, tarih bilgisinin geçmişi anlamak kadar geleceği inşa etmek için de gerekli olduğunu vurguladı.

"Birlik ve beraberlik içinde, stratejik vizyona sahip devlet adamlarımız, bilim, kültür ve sanatla bunu beslediğimiz zaman Türk milletinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diyen Özgen, Malazgirt'ten alınan ruh ve inançla Cumhuriyetin ikinci asrını inşa etmeye yönelik akademik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

