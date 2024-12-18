TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, düzenlenen "TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, TÜBİTAK'ın, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sağlamak amacıyla kritik adımlar attığını ve Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konum kazanma çabasını sürdürdüğünü belirtti.

Yeni Kalkınma Planı Vizyonu

Aydın, Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın, çevre dostu ve ileri teknolojiye dayalı bir Türkiye vizyonunu desteklediğini vurguladı. "TÜBİTAK, bu vizyon doğrultusunda önemli adımlar atmaktadır. Ülkemizin küresel bir güç olma yolundaki yürüyüşüne katkı sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Bilim ve Teknolojideki Yükseliş

Prof. Dr. Aydın, güçlü bir ekonomi ve refah toplumuna ulaşmanın yolunun bilim, AR-GE, teknoloji ve yenilikten geçtiğini vurguladı. TÜBİTAK'ın nitelikli araştırmacı insan kaynağı ve etkili yönetim modeli ile bu hedeflere hizmet ettiğini belirten Aydın, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük ettiklerini ekledi.

Yerli ve Milli Teknolojiler

Aydın, kamu, üniversite ve özel sektör işbirlikleriyle kritik alanlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti. "Bilim merkezleri, araştırma ve yarışmalarla bilim iletişimini yaymak için çalışıyoruz." dedi. Ayrıca, uluslararası işbirlikleri ve projelerle Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün arttığına dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Vizyon

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için bilim insanlarının yoğun emekleri ile ilerleyeceğini söyledi. Şeker, yapay zeka teknolojilerinin risk ve fırsatlarını değerlendirmenin önemine vurgu yaptı. Bu teknolojilere yönelik stratejilerin geliştirilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Bilim Diplomasi ve Genç Bilim İnsanları

Şeker, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürerek Türkiye'yi temsil ettiklerini ifade etti ve genç bilim insanlarının geleceği inşa etme çabalarının önemini vurguladı. "Aile ve toplumu korumak için yapılan bilimsel etkinliklerde danışmanlık görevimizi yürütüyoruz." dedi.

Bu yıl 59. kez düzenlenen ödül töreni, başarılı bilim insanlarına motivasyon sağlamak amacı taşıyor. TÜBİTAK ve TÜBA'nın hedefi, geleceğin bilim insanlarını desteklemek ve bilimin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamaktır.