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Tubas'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Hastane Kuşatması

İsrail ordusu, Tubas'taki tek hastaneyi kuşatıp sokağa çıkma yasağı uyguladı; 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:26
Tubas'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Hastane Kuşatması

Tubas'taki Sokağa Çıkma Yasağı ve Hastane Kuşatması

Batı Şeria'nın Tubas kentinde, İsrail ordusu tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tubas Valisi Ahmed el-Esat, kentteki tek hastanenin kuşatıldığını belirtti.

Hastane Kuşatması: Sağlık Hizmetlerine Engel

Vali Esat, A.A. muhabirine verdiği demeçte, "İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı tamamen kuşattı. Birçok mahalleye ve yakınlardaki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi." dedi.

Keskin Nişancılar ve Ev Baskınları

İsrail ordusu, çeşitli binaların çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde ev aramaları yaptığını aktaran Esat, bu durumun halkın güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Bombalı Saldırıda Can Kaybı

Vali, "Gece saatlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." ifadelerinde bulundu.

Kuşatma ve Baskınlar Devam Ediyor

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas ve belirlenen diğer bölgelere baskın düzenlediklerini aktardı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 699 Filistinli hayatını kaybetti.

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