TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü

TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı sonuçları açıklandı
Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçlarının netleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu."
Açıklamaya göre, firmalarını kuran girişimciler yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alma imkânına sahip olacaklar.
Kacır, destek programının etkisini vurgulayarak, bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firmasının BiGG desteğine uygun görüldüğünü belirtti ve yenilikçi girişimleri desteklemeye, teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Detaylı sonuçlara ve başvuru bilgilerine ilişkin bilgilere şu adresten ulaşılabilir: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu
