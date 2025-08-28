TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da Başlıyor — 33 Binden Fazla Başvuru

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yarın açılışını yapacağı TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, gökyüzü ve bilim meraklılarını Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde buluşturacak.

Açılış ve Tarih

Etkinlik, Bakan Kacır tarafından yarın açılacak olup 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu yıl etkinlik 27. kez düzenleniyor ve Türkiye'nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği statüsünü koruyor.

Katılım ve Rekor Başvuru

Etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden 33 bini aşkın başvuru geldi; başvurular kura ile değerlendirildi ve 1000 kişi etkinliğe davet edildi. Katılımcılar arasında 7'den 70'e her yaş grubundan kişiler yer alacak, başvuruların 782'si aile olarak yapıldı ve kadın katılımcı oranı %35 oldu.

Program ve İçerik

Etkinlik boyunca 39 rehber ve 84 astronom ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alacak. Program, gündüz güneş gözlemi ile başlayıp gece ay, gezegen, yıldız ve bulutsu gözlemleri ile devam edecek.

Alanında uzman isimlerle seminerler, paneller, söyleşiler, bilim şovları, atölye çalışmaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Çocuklar ve gençler için atölyeler, deneyim alanları ve uzay tüneli gibi aktiviteler planlandı.

Katılımcılar, TÜBİTAK destekli bilim merkezleri tarafından hazırlanan sergiler ve atölyeler aracılığıyla bilimi doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de düzenlenecek söyleşilerde deneyimlerini paylaşacak.

"Halk Günü"

Etkinlikte 30 Ağustos Cumartesi, "Halk Günü" olarak gerçekleştirilecek; bu kapsamda atölyeler, sergiler ve gökyüzü gözlemleri halka açık olacak.

Tarihçe ve İşbirlikleri

Etkinlik, ilk kez 1998'de TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent'te başladı. Bu yıl program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı koordinasyonu ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal gözlemevlerinin paydaşlığı ile gerçekleştiriliyor.