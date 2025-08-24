TÜED Başkanı Ergün: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Tüm Emeklilere Kulak Vermeli

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde emeklilere destek çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hakem Kurulunun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğü bu süreçte emeklilerin taleplerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Emeklilerin ülkenin kalkınmasında alın teriyle, emeğiyle ve fedakârlığıyla büyük katkı sağladıklarını belirterek, hak ettikleri refaha erişmelerinin önemine dikkat çekti.

Başlıca talepler arasında, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi yer alıyor. Ergün, ayrıca emeklilerin alım gücünü korumak için seyyanen zam ve milli gelirden refah payı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mevcut sistemin yarattığı eşitsizliğe de işaret eden Ergün, "2000 sonrası emekli olanların maaşlarını düşüren mevcut hesaplama sistemi, eşitsizlik yaratmaktadır. İntibak düzenlemesi yapılarak, tüm emekliler arasında adaletli bir maaş sistemi kurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, bayramlarda emeklilerin yüzünü güldürecek düzenlemeler talep ederek, bayram ikramiyelerinin en düşük emekli aylığı seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Sağlık harcamalarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "Emeklilerimiz, çalıştıkları dönemde yüzde 12 sağlık primi ödemişlerdir. Ancak sağlık hizmetlerinde çeşitli adlar altında kesilen katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmaktadır. Bu paylar tamamen kaldırılmalıdır."

Ergün açıklamasını, "Hakem Kurulunun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz. Emeklilerimiz, bu ülkeye alın teriyle hizmet etmiş, hastanelerini, yollarını, okullarını inşa etmiş akil insanlardır. Onların refahı, devletimizin şefkatli elinin bir göstergesidir. Bu taleplerimizin karşılanması, emeklilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi için bir zorunluluktur." sözleriyle tamamladı.