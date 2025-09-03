TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda %2,04, geçen yılın aralık ayına göre %21,5, geçen yılın aynı ayına göre %32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,62 arttı.

Ana harcama grupları — Aylık değişimler

Ağustosta ana harcama grupları bazında aylık en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda %6,04 olarak gerçekleşti. Buna karşın giyim ve ayakkabı grubunda aylık bazda %0,71 azalış görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri şöyle: gıda ve alkolsüz içecekler %3,02, ulaştırma %1,55 ve konut %2,66. Bu grupların aylık değişime etkileri sırasıyla %0,72, %0,24 ve %0,46 oldu.

Yıllık değişimler

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup giyim ve ayakkabı %9,49 olurken, en yüksek artış eğitim %60,91 grubunda kaydedildi.

Yüksek ağırlıklı üç ana grubun yıllık değişimleri: gıda ve alkolsüz içecekler %33,28, ulaştırma %24,86 ve konut %53,27. Bu grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içecekler %7,97, ulaştırma %4,1 ve konut %8,12 olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 119'unda ise artış görüldü.

Sektör ve alt grup detayları

Aylık ve yıllık değişimler (seçili başlıklar):

TÜFE — Aylık %2,04 / Yıllık %32,95

Gıda ve alkolsüz içecekler — Aylık %3,02 / Yıllık %33,28

Alkollü içecekler ve tütün — Aylık %6,04 / Yıllık %29,71

Giyim ve ayakkabı — Aylık -%0,71 / Yıllık %9,49

Konut — Aylık %2,66 / Yıllık %53,27

Ev eşyası — Aylık %0,80 / Yıllık %29,74

Sağlık — Aylık %1,01 / Yıllık %36,59

Ulaştırma — Aylık %1,55 / Yıllık %24,86

Haberleşme — Aylık %1,46 / Yıllık %20,61

Eğlence ve kültür — Aylık %1,48 / Yıllık %26,16

Eğitim — Aylık %2,07 / Yıllık %60,91

Lokanta ve oteller — Aylık %1,88 / Yıllık %33,96

Çeşitli mal ve hizmetler — Aylık %0,67 / Yıllık %33,03

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ağustosta aylık %2,07, geçen yılın aralık ayına göre %21,87, geçen yılın aynı ayına göre %32,71 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,07 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en az yükseliş %1,69 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü. Aylık bazda en fazla yükseliş ise %2,19 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek artış %33,83 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde, yıllık en az yükseliş ise %32,19 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde gerçekleşti.

Özel kapsamlı göstergeler (aylık / yıllık):

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE — Aylık %2,19 / Yıllık %33,83

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE — Aylık %2,07 / Yıllık %32,71

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE — Aylık %1,69 / Yıllık %33,00

İşlenmemiş gıda, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç TÜFE — Aylık %1,88 / Yıllık %32,77

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE — Aylık %1,89 / Yıllık %33,08

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE — Aylık %2,04 / Yıllık %32,19