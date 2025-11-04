Tuğamiral Yücel Korkut, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i Kabul Etti

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında kabul ederek üniversitenin akademik ve proje başarılarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:36
Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda gerçekleşen ziyaret

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında kabul etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik misafirperverliği için teşekkür ederek Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Yücel Korkut’u tebrik etti.

Rektör Özölçer, BEUN’un ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi verdi; üniversitenin bilimsel üretkenliği ve kamu kurumları ile özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiği sosyal, kültürel, tarihi ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere değindi.

Tuğamiral Yücel Korkut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin mühendislikten sağlığa, spordan sanata, eğitimden toplumsal faaliyetlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Komutan Korkut, üniversitenin elde ettiği başarılardan duydukları gurur ve mutluluğu dile getirerek bu başarıların arkasındaki vizyoner yönetim anlayışı nedeniyle Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür etti ve tüm BEUN ailesine başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

