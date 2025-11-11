Tuğgeneral Öz, Hakkari’de şehit yakınlarıyla fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde Hakkari Kent Ormanı'nda anlamlı buluşma

Hakkari’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Hakkari Kent Ormanı’nda fidan dikimi yapıldı. Etkinlik, yurt genelinde eş zamanlı kutlanan organizasyonun Hakkari ayağını oluşturdu.

Programda yer alan isimler arasında Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve protokol üyeleri bulunuyordu. Etkinlikte, Vali Ali Çelik doğayı koruma bilincinin ağaç sevgisiyle başladığını vurgulayarak öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Etkinlikte, slogan olarak kullanılan ifade de yer aldı: "Şahidimiz toprak, imzamız fidan; sevdamız ise yeşil vatan".

Tuğgeneral Cafer Öz, şehit jandarma er Halil Tatlı’nın kardeşi ve yeğenleriyle birlikte şehidin anısına fidan dikerek, dikilen fidana şehidin adını verdi. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Tuğgeneral Öz, "Şehitlerimiz bizim emanetimizdir" sözleriyle vatan için can veren kahramanların hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

Şehit kardeşi Gazi Tatlı ise çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldığını belirterek, "Kardeşimin anısına diktiğimiz fidanın üzerine ismini yazdık. Onun hatırası bu topraklarda yeşermeye devam edecek" dedi.

Etkinlik, hem toplumsal dayanışma hem de çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi ve Hakkari’deki katılımcılar, fidanların bakımı ve korunması konusunda kararlılık mesajı verdi.

