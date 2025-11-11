Tuğgeneral Öz, Hakkari’de Şehit Yakınlarıyla Fidan Dikti

Hakkari Kent Ormanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Tuğgeneral Cafer Öz, şehit yakınlarıyla fidan dikti; fidana şehit Halil Tatlı'nın adı verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:08
Tuğgeneral Öz, Hakkari’de Şehit Yakınlarıyla Fidan Dikti

Tuğgeneral Öz, Hakkari’de şehit yakınlarıyla fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde Hakkari Kent Ormanı'nda anlamlı buluşma

Hakkari’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Hakkari Kent Ormanı’nda fidan dikimi yapıldı. Etkinlik, yurt genelinde eş zamanlı kutlanan organizasyonun Hakkari ayağını oluşturdu.

Programda yer alan isimler arasında Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve protokol üyeleri bulunuyordu. Etkinlikte, Vali Ali Çelik doğayı koruma bilincinin ağaç sevgisiyle başladığını vurgulayarak öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Etkinlikte, slogan olarak kullanılan ifade de yer aldı: "Şahidimiz toprak, imzamız fidan; sevdamız ise yeşil vatan".

Tuğgeneral Cafer Öz, şehit jandarma er Halil Tatlı’nın kardeşi ve yeğenleriyle birlikte şehidin anısına fidan dikerek, dikilen fidana şehidin adını verdi. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Tuğgeneral Öz, "Şehitlerimiz bizim emanetimizdir" sözleriyle vatan için can veren kahramanların hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

Şehit kardeşi Gazi Tatlı ise çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldığını belirterek, "Kardeşimin anısına diktiğimiz fidanın üzerine ismini yazdık. Onun hatırası bu topraklarda yeşermeye devam edecek" dedi.

Etkinlik, hem toplumsal dayanışma hem de çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi ve Hakkari’deki katılımcılar, fidanların bakımı ve korunması konusunda kararlılık mesajı verdi.

"ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN; SEVDAMIZ İSE YEŞİL VATAN" SLOGANIYLA, YURT GENELİNDE EŞ ZAMANLI...

"ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN; SEVDAMIZ İSE YEŞİL VATAN" SLOGANIYLA, YURT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK KUTLANAN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA HAKKÂRİ’DE ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

"ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN; SEVDAMIZ İSE YEŞİL VATAN" SLOGANIYLA, YURT GENELİNDE EŞ ZAMANLI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
2
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
4
Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
5
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
6
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
7
Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıçam Fidanları Toprakla Buluştu

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler