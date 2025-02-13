TÜGVA 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da Start Aldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası, İstanbul'da geniş katılımla başladı. Turnuvanın açılışı, 13-15 Şubat tarihleri arasında TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış Töreni Önemli İsimlerle Gerçekleşti

TÜGVA yöneticisi Enes Kayabaşı, eski milli basketbolcu ve NBA oyuncusu Furkan Aldemir ile birlikte açılışta yer alan diğer davetliler, turnuvanın önemine vurgu yaptı. Kayabaşı, "Ülkemizin en geniş katılımlı 3x3 basketbol turnuvası bugün burada başladı. Sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. TÜGVA olarak bu yıl ikincisini düzenliyoruz," dedi.

Ödüller ve Katılım

Toplamda 110 takımın mücadele edeceği turnuva sonunda şampiyon olan ekibin her bir oyuncusuna 40 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ikinci olan takım 30'ar bin, üçüncüye ise 20'şer bin lira değerinde hediye çeki takdim edilecek.

Kayıtların yoğun olduğu turnuvada, sporun yaygınlaştırılması adına önemli adımlar atıldığını belirten Kayabaşı, gençleri spora teşvik etmenin TÜGVA'nın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlendiği 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da başladı. TÜGVA Genel Merkezi'nde 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın açılışına TÜGVA yöneticisi Enes Kayabaşı (solda) ve bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) de forma giyen eski milli basketbolcu Furkan Aldemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlendiği 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da başladı. TÜGVA Genel Merkezi'nde 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın açılışına TÜGVA yöneticisi Enes Kayabaşı (solda) ve bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) de forma giyen eski milli basketbolcu Furkan Aldemir (sol 4) katıldı.